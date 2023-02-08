Новым министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов

Новым министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов, - сообщили в официальном . Нового руководителя коллективу представили 8 февраля.Ранее Белоусов был экспертом по цифровой трансформации в «Российском обнаружении коммерческого банка» в Симферополе. Также два года занимал руководящие посты в московских компаниях АО «РТЛабс», ФГАУ НИИ «Восход», ФГАУ «Государственные технологии». Имеет большой опыт работы с порталом госуслуг, с аккаунтами Минцифры, Минтруда, Пенсионного фонда, ФСС, Роструда и другими проектами.Александру Белоусову 36 лет. В 2004 году окончил СОШ №4 в Санкт-Петербурге, в 2010 году - факультет государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы по специальности «управление организацией».С 2020 по 2023 годы пост директора департамента цифрового развития региона занимал Сергей Орлов. В январе он назначен исполняющим обязанности министра.