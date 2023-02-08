Министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов. Об этом стало...

Министром цифрового развития Владимирской области назначен Александр Белоусов.Об этом стало известного сегодня - 8-го февраля 2023 года. В день назначения он был представлен коллективу.Напомним, с 2020 года директором департамента цифрового развития Владимирской области был Сергей Орлов. В январе текущего года он занял должность исполняющего обязанности министра.Краткая биография Александра Белоусова:Родился 15 января 1987 года.В 2004 году в Петербурге окончил ГОУ СОШ №200 - школу с углубленным изучением иностранных языков (английский и финский).В 2010 году окончил факультет государственного и муниципального управления Северо-Западной академии государственной службы (Санкт-Петербург) по специальности «управление организацией».В 2015 году прошёл повышение квалификации в МГТУ им. Баумана ( Москва) по управлению проектами в области информационных технологий .2016–2019 гг. – директор по развитию ГУП РСО-Алания «Центр информационных технологий», исполнительный директор проектного офиса «Цифровая экономика Республики Северная Осетия - Алания» (г. Владикавказ).В 2019–2021 гг. – руководитель проектов АО «РТЛабс», Федеральное государственное автономное учреждение Научно-исследовательский институт «Восход», Федеральное государственное автономное учреждение «Государственные технологии» (г. Москва).Александр Белоусов занимался Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), интеграцией сервисов Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) с порталом госуслуг, ведением аккаунта Минцифры, Минтруда, ПФР, ФСС, Роструда, а также многими другими проектами.В 2021–2022 гг. работал экспертом по цифровой трансформации в «Российском обнаружении коммерческого банка» (РНКБ) в Симферополе.Фото: официальный telegram-канал Министерства цифрового развития Владимирской области