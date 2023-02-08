Он отметил, что ограничения стали неожиданностью, а о причинах можно лишь догадываться.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон прокомментировал попадание в санкционные списки на Украине. Ранее киевские власти запретили ему въезд в страну на пять лет, а также лишили госнаград.На пресс-конференции он отметил, что ограничения стали неожиданностью, а о причинах можно лишь догадываться.«Обращаясь к прихожанам, я затрагивал тему спецоперации. Запад ведёт недружественную политику, а Украина просто выполняет эти задачи. Мы считаем украинский народ братским, но здесь идет борьба совсем за другие ценности. Мы стараемся защитить то, что принадлежит нашему народу. Мы должны оградить страну от неправильных влияний», - пояснил владыка.Священнослужитель подчеркнул, что сейчас Украина духовно разобщена.