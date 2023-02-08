В Муромском районе строят второй вантовый мост через Оку. Он свяжет Владимирскую и Нижегородскую области на скоростной автотрассе М-12.

В Муромском районе строят второй вантовый мост через Оку. Он свяжет Владимирскую и Нижегородскую области на скоростной автотрассе М-12. Новый мост на дороге Москва-Казань по длине почти такой же как первый, но он шире предшественника почти на 9,5 метров.Стройка ведётся круглосуточно. Ежедневно на объекте трудятся порядка тысячи человек, используется сто единиц техники. Мост готов более чем на 70%.«Ближе к лету начнётся тестовый проезд по новому мосту. А к осени состоится, как говорится, пуск на разрешённой скорости. Километров 60 в час. Кстати, из-за санкций, объект сооружается почти на 2/3 при помощи новых отечественных технологий. Скоро эти разработки войдут в учебники мостостроения в стране», - прокомментировал строительство депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.