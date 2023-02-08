Приговор может быть обжалован.

Муромлянин получил пять лет тюрьмы за попытку угона двух иномарок. Об этом рассказали в прокуратуре области.В ночь на 24 апреля 2020 года на улице Орловской мужчина взломал Kia Rio, завёл машину и скрылся на ней с места происшествия. Ущерб составил 718 тысяч рублей. Впоследствии машину нашли в Меленковском районе и вернули владельцу.В ночь на 22 декабря 2020 года он попытался украсть ещё две машины: Kia и Hyundai. Однако первую не получилось вскрыть, а вторую завести. В результате злоумышленника задержала полиция.Суд приговорил его к пяти годам колонии. Вердикт может быть обжалован.