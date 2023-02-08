В Александрове 39-летнему местному жителю, кинувшему гранату в группу чиновников, осматривающих местный парк, предъявлено обвинение в покушении на убийство пяти лиц, а также в незаконном

В Александрове 39-летнему местному жителю, кинувшему гранату в группу чиновников, осматривающих местный парк, предъявлено обвинение в покушении на убийство пяти лиц, а также в незаконном хранении взрывного устройства. Напомним, 26 апреля 2022 года в парке «Сосенки» пьяный местный житель кинул гранату в группу чиновников, осматривающих место благоустройства парка. Пострадали 5 человек, в том числе главный