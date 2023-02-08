На канале «Россия 1» в программе «Малахов» выйдет расследование смерти владимирского депутата Павла...

На канале «Россия 1» в программе «Малахов» выйдет расследование смерти владимирского депутата Павла Антова.Программа «Малахов» на канале «Россия 1» провела собственное расследование гибели двух российских туристов в Индии. В декабре 2022 года депутат-миллиардер Павел Антов и его друг Владимир Быданов погибли в штате Одиша при загадочных обстоятельствах.Смотрите передачу сегодня, 8 февраля, в 16.30.ГТРК «Владимир» подробно освещала эту трагическую историю. Вице-президент группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов скончался на 66-м году жизни. Один из богатейших людей страны, депутат и меценат, выпал из окна отеля через два дня после смерти своего товарища.После доставки праха Павла Генриховича в Россию 20 января прошло прощание с ним.Гибель владимирского депутата Павла Антова продолжает оставаться полной тайн.Фото https://vk.com/antovpg