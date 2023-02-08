Поклонники Петросяна понимают, ситуации уже ничем не поможешь.

Поклонники Петросяна понимают, ситуации уже ничем не поможешь.33-летняя женаЕвгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь вышла на связь со своими поклонниками.Любимая всеми рубрика "вопрос-ответ" — это всегда кладезь новой,полезной информации о жизни Брухуновой и семьи. Вот только доверия к этой рубрикестановится все меньше и меньше.Поклонники, фигуральновыражаясь, дали любимой Петросяне по голове за обман. Причина — дванесоответствующих друг другу ответа. Так, один из подписчиков микроблогапоинтересовался, как Брухунова отнесется, если ребенок попросит в дом домашнее животное."Я —аллергик. Прежде чем взять на себя ответственность, нужно провести множествомедицинских манипуляций", — заявляет жена Евгения Петросяна.Однако, вскоре вмикроблоге появился совсем другой ответ. Другой поклонник захотел узнать, какойподарок в детстве Татьяны был самым желанным. Трудно поверить, но неизлечимобольная аллергией Брухунова мечтала о кошке…"Чистокровныйсиамец, которого мне подарил папа. Никогда и ничего я так в жизни нежелала", — пишет жена Евгения Петросяна.Поклонники непонимают, как быть. С одной стороны, любимая интеллигентная театралка ссобственным мнением. А с другой — несоответствующие друг другу факты… Кажется,жене Евгения Петросяна нужно будет дать еще один ответ по этой теме.