Он проработает в региональном парламенте чуть более полугода.

Облизбирком передал освободившийся после смерти Павла Антова мандат депутата Законодательного Собрания Александру Захарову. Последний шёл на выборах по спискам «ЕР».Он проработает в региональном парламенте чуть более полугода. Осенью состоятся очередные выборы в ЗС.Александр Захаров родился в 1982 году в деревне Улыбышево под Судогдой. Окончил владимирский филиал ВЗФИ. Работал в ЗАТО Радужный на «Электоне» и «Радугаэнерго». В 2022 году стал первым заместителем главы подшефного Владимирской области Докучаевска(ДНР).Напомним, что Павел Антов в Индии в конце прошлого года.