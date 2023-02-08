От станции Владимир в 2022 году поездом отправились более 1,2 миллионов человек. Начальник...

От станции Владимир в 2022 году поездом отправились более 1,2 миллионов человек.Начальник Горьковской железной дороги и губернатор Владимирской области обсудили перспективы транспортного обслуживания региона.8 февраля состоялась рабочая встреча начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского и губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Участники встречи обсудили вопросы улучшения обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта, совершенствования транспортной доступности региона, дальнейшее развитие вокзального комплекса во Владимире.Было решено продолжать совместную работу для развития как пригородных, так и дальних железнодорожных перевозок.Отметим, в 2022 году со станции Владимир отправлено более 1,2 млн человек (на 10% больше, чем в 2021 году):из них порядка 588 тыс. в дальнем следовании (+15,6%);почти 660 тыс. в пригородном сообщении (+6,2%), сообщает официальный телеграм-канал Горьковской железной дороги.Фото: https://ru.freepik.com/