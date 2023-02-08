Владимирский областной суд 8 февраля признал законным приговор Октябрьского райсуда в отношении экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева, которого признали виновным в получении

Владимирский областной суд 8 февраля признал законным приговор Октябрьского райсуда в отношении экс-заместителя губернатора региона Рената Чагаева, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере и приговорили к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. По версии следствия, напомним, в 2018 году чиновник способствовал принятию решений и подписанию акта