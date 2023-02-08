Учреждение задолжало 11 млн рублей.

Во Владимире медикам СМП хотят отменить стимулирующие выплаты. Учреждение задолжало 11 млн рублей.Как рассказала фельдшер Екатерина Ашаева, 7 февраля главный бухгалтер объявила, что из-за долгов больницы с января стимулирующие выплаты выездным бригадам будут отменены. Таким образом, зарплата медсестёр, фельдшеров и врачей резко упадёт (от 10 до 22 тысяч рублей при работе на одну ставку). Водители станут получать на 3500 рублей меньше. Медработники возмущены происходящим и требуют справедливости.После обращения последовала реакция прокуратуры Владимирской области. Назначена проверка. Ведомство даст оценку размерам и порядку начисления выплат, а также причинам образования кредиторки. При наличии нарушений меры прокурорского реагирования не заставят себя ждать.После нового года медицину Владимирской области буквально преследуют скандалы. Сначала МЦ «Решма» в Вольгинском станцию скорой помощи, на днях в Суздале главврач районной больницы, а теперь дело дошло до областного центра.Редакция «33Live.Ru» направила в минздрав запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.