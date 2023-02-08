Прокуратура Владимирской области проверяет заявление работников Скорой помощи о предстоящем...

Прокуратура Владимирской области проверяет заявление работников "Скорой помощи" о предстоящем лишении их стимулирующих выплат.В надзорное ведомство поступило обращение работников станции скорой медицинской помощи города Владимира о возможном лишении их стимулирующих выплат.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка размерам и порядку начисления и выплат денежных средств медицинским работникам, а также причинам образования кредиторской задолженности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.Напомним, только что во Владимирской области отменили незаконный приказ о сокращении санитарок в Суздальской районной больнице.Напомним, прокуратурой региона была организована проверка по информации о массовом увольнении младшего медицинского персонала.Фото "Телевидение Петушинского района"