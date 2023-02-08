Мэр Москвы Собянин: запуск Большой кольцевой линии метро возможен в ближайшие дни.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 февраля пригласил президента России Владимира Путина в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро.Вы год тому назад <...> открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни <...> с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу, — сказал Собянин на встрече с Путиным.Градоначальник добавил, что открытие БКЛ станет серьезным подспорьем для транспортной системы столицы.В конце декабря 2022 года завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии метро от Каширской до Нижегородской. После этого начались пусковые и отладочные работы.В октябре заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Алексей Бочкарев заявил, что открытие всех станций Большой кольцевой линии позволит снизить загруженность автомобильных дорог в Москве на 10–15%.В июне Бочкарев отмечал, что на БКЛ будут курсировать поезда преимущественно российского производства.Общая протяженность БКЛ — 70 км (31 станция и три электродепо).