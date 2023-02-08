Мэр Москвы Собянин: запуск Большой кольцевой линии метро возможен в ближайшие дни.
Мэр Москвы Сергей Собянин 7 февраля пригласил президента России Владимира Путина в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро.
Вы год тому назад <...> открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили ее полностью. И в ближайшие дни <...> с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу, — сказал Собянин на встрече с Путиным.
Градоначальник добавил, что открытие БКЛ станет серьезным подспорьем для транспортной системы столицы.
В конце декабря 2022 года завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии метро от Каширской до Нижегородской. После этого начались пусковые и отладочные работы.
В октябре заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Алексей Бочкарев заявил, что открытие всех станций Большой кольцевой линии позволит снизить загруженность автомобильных дорог в Москве на 10–15%.
В июне Бочкарев отмечал, что на БКЛ будут курсировать поезда преимущественно российского производства.
Общая протяженность БКЛ — 70 км (31 станция и три электродепо).