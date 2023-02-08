Жена Романа Костомарова вышла с заявлением.
Жена Романа Костомарова вышла с заявлением.
8 февраля
Олимпийский чемпион, бывший партнер Татьяны Навки и фигурист Роман Костомаров
отмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 46 лет. Отмечать праздник он
будет, находясь в реанимации. Состояние здоровье Романа еще очень далеко от
идеального.
Впервые жена
Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина вышла на связь с публикой. В своем
посте она провожает уходящий год для Романа, прощается с болезнью и просить
поклонников молитвами поддержать супруга. Об этом сообщает . Никаких подробностей Домнина не
сообщила, заявив, что Костомаров сделает это сам, если захочет.
"Ровно год
назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой
переворот в жизни может произойти", — делится чувствами Оксана.
Ранее появилась
информация, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Якобы, врачи борются
за спасение кистей. Как известно, движение — это жизнь. Поклонники трепетно
переживают за отрезанного от этой жизни Романа Костомарова. В социальных сетях
они передают свои теплые слова поддержки.
"Всем
здоровья, ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящему
только в трудные минуты!" — добавила жена Костомарова.