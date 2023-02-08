Жена Романа Костомарова вышла с заявлением.

Жена Романа Костомарова вышла с заявлением.8 февраляОлимпийский чемпион, бывший партнер Татьяны Навки и фигурист Роман Костомаровотмечает свой день рождения. Мужчине исполняется 46 лет. Отмечать праздник онбудет, находясь в реанимации. Состояние здоровье Романа еще очень далеко отидеального.Впервые женаРомана Костомарова фигуристка Оксана Домнина вышла на связь с публикой. В своемпосте она провожает уходящий год для Романа, прощается с болезнью и проситьпоклонников молитвами поддержать супруга. Об этом сообщает . Никаких подробностей Домнина несообщила, заявив, что Костомаров сделает это сам, если захочет."Ровно годназад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такойпереворот в жизни может произойти", — делится чувствами Оксана.Ранее появиласьинформация, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Якобы, врачи борютсяза спасение кистей. Как известно, движение — это жизнь. Поклонники трепетнопереживают за отрезанного от этой жизни Романа Костомарова. В социальных сетяхони передают свои теплые слова поддержки."Всемздоровья, ведь это самое главное в жизни! Жалко, что мы это ценим по-настоящемутолько в трудные минуты!" — добавила жена Костомарова.