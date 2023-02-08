Что случилось со Светланой Ходченковой?
Что случилось со Светланой Ходченковой?
Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появилась
на публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она не
выходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общалась
с журналистами. Никто так и не выяснил, что происходит с актрисой.
Но вот спустя почти год отсутствия Ходченкова вышла на премьеру сериала
"Я "любила" мужа", в котором сыграла главную роль. Главная
героиня Ксения случайно убивает мужа, после чего в ее жизни появляется масса
новых проблем: как спрятать тело, сообщить детям и начать обеспечивать семью.
Поклонники предположили, что "убившая" мужа Светлана Ходченкова,
сыгравшая главную роль, решила поддержать тематику проекта. На премьера она
появилась вся в черном. Будто бы в ее жизни действительно траур. Актриса
выбрала элегантный наряд из жакета с юбкой и черные туфли на каблуке.
Позировала для фотографий Светлана в одиночестве. Актриса не афиширует личную
жизнь, поэтому поклонникам только остается догадываться о статусе блондинки.
Одни говорят, что Ходченкова крутит роман со Слепаковым, другие подозревают ее
в связи с Павлом Манченко.