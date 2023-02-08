Что случилось со Светланой Ходченковой?

Что случилось со Светланой Ходченковой?Впервые за 10 месяцев актриса театра и кино Светлана Ходченкова появиласьна публике. Поклонники уже всерьез начали переживать за звезду — она невыходила на красные дорожки, почти не показывала лицо в социальных сетях, не общаласьс журналистами. Никто так и не выяснил, что происходит с актрисой.Но вот спустя почти год отсутствия Ходченкова вышла на премьеру сериала"Я "любила" мужа", в котором сыграла главную роль. Главнаягероиня Ксения случайно убивает мужа, после чего в ее жизни появляется массановых проблем: как спрятать тело, сообщить детям и начать обеспечивать семью.Поклонники предположили, что "убившая" мужа Светлана Ходченкова,сыгравшая главную роль, решила поддержать тематику проекта. На премьера онапоявилась вся в черном. Будто бы в ее жизни действительно траур. Актрисавыбрала элегантный наряд из жакета с юбкой и черные туфли на каблуке.Позировала для фотографий Светлана в одиночестве. Актриса не афиширует личнуюжизнь, поэтому поклонникам только остается догадываться о статусе блондинки.Одни говорят, что Ходченкова крутит роман со Слепаковым, другие подозревают еев связи с Павлом Манченко.