Они появятся в Коврове, Вязниках, Покрове, Суздальском районе и Гусь-Хрустальном.

В 2023 году во Владимирской области достроят пять школ. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Продолжается возведение нескольких корпусов учреждения на 1100 мест в Коврове. После ввода объекта в эксплуатацию дети начнут учиться в одну смену. Подрядчик построит шесть блоков. Начальная школа займёт отдельный трехэтажный корпус. Для групп продлённого дня предусмотрены спальни и игровые комнаты. В здании оборудуют бассейн, читательский зал, кабинеты для индивидуальных занятий, медкабинет, столовую, актовый зал на 660 человек, три мастерских и кабинет домоводства, лаборантские, отдельные места для хранения спортинвентаря.«В Вязниках и Покрове появятся учебные заведения на 500 и 1100 мест. Две начальные школы построят в селе Сновицы и в Гусь-Хрустальном», - уточнили в правительстве региона.