Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело мужчины, который напал с ножом на знакомую и её отца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следствием

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело мужчины, который напал с ножом на знакомую и её отца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следствием установлено, что местный житель спьяну решил выяснить отношения со своей приятельницей. Вооружившись ножом, мужчина пошел к ней домой, залез на балкон, а после отказа открыть, выбил балконную дверь ногой. Произошёл