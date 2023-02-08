Главный герой здесь представлен во всех ипостасях – орудие труда, оружие, строительный материал, украшение…

В музее-заповеднике «Александровская слобода» к 510-летию Александровского кремля и города открылась новая выставка «Палитра камня в истории». Флагманский проект стал поэмой удивительному творению природы – камню! Главный герой здесь представлен во всех ипостасях – орудие труда, оружие, строительный материал, украшение...Выставка условно поделена на локации - «территорию» разных камней. У каждого – своя роль в истории. Объединяет их бесспорный факт влияния на эволюцию – человека, искусства, технологий. И этот процесс движения легко прослеживается в представленной «Палитре... ».Логическая точка и подтверждение всемогущества человека – последняя витрина «Искусственный камень». С зарождения первых цивилизаций человек обладал даром видеть и понимать красоту. (Свидетельств тому множество, например, редкий петроглиф из Карелии в одной из витрин – наскальный рисунок первобытного искусства). Автор выставки и директор музея-заповедника «Александровская слобода» А.С. Петрухно утверждает: «Открывшаяся экспозиция - это попытка нового прочтения многовековой истории, ее представление в совершенно ином формате через призму уникального явления природы - камня. Мы постарались рассказать посетителям о самых известных «каменных» представителях: это кремень, янтарь, бирюза, горный хрусталь, гранит, жемчуг, мрамор, драгоценные камни. Тысячелетиями они неразрывно связывали человека и природу, прошлое и настоящее, живое и неживое, форму и содержание - всё, что объединяется в единую картину мироздания».Но действительной победой стало умение выращивать их в специально созданных условиях. Сегодня – в День российской науки – рассказать о триумфе над «каменным царством» особенно актуально. Ведь именно в Александрове в середине прошлого столетия был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья, более известный по аббревиатуре ВНИИСИМС. Здесь разработали технологии производства более десятка разновидностей монокристаллов кварца и изделий из них. Первые ученые, пришедшие работать в институт, – люди с геологическим образованием. Эта наука стала фундаментом для открытий и разработок института (камни и здесь побудили к познанию!). Кстати, именно геологи ВНИИСИМСа обнаружили Кыштымское и Астафьевское месторождения кварца. За уникальные разработки институт был удостоен многих наград, самая высокая – это Орден Трудового Красного Знамени.На производстве мирового класса трудилось более 2000 человек. Здесь были «рождены» практически все известные ныне способы «выращивания камня». Трудно назвать такую область высоких технологий, где бы не встречалась продукция ВНИИСИМСа (практически все приборы с оптикой, радиоаппаратура, космические аппараты и ракетная техника).Большую популярность принесли и полученные ювелирные разновидности кварца: аметист, цитрин, морион, которые вряд ли чем уступают природным. Кварцевая палитра предприятия завораживает: горный хрусталь, золотистый, фиолетовый, синий кварц – в природе аналогов нет. И выставочное пространство еще раз подтверждает это!Поэтому первыми почетными гостями и участниками авторской экскурсии стали бывшие сотрудники легендарного ВНИИСИМСа. Помимо знакомства с выставкой Алла Сергеевна провела для них оригинальную программу из цикла «С любовью к вам... ». (На это мероприятие «с многолетним стажем» музей каждый раз собирает именитых земляков). В знак глубокой благодарности за внимание и многолетнюю работу (собирательскую, хранительскую и выставочную) вниисимовцы вручили директору музея медаль Союза «Кварцсамоцветы». По словам научных сотрудников: «Единственное место, где нас помнят и ценят – музей. Здесь память о всемирно известном предприятии вещественна! Здесь она транслируется следующим поколениям, и мы понимаем, что все не напрасно!».