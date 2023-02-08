8 февраля отмечается День российской науки.

8 февраля отмечается День российской науки. Именно в этот день в 1724 году Указом Петром I была учреждена Российская академия наук. В музее-заповеднике «Александровская слобода» есть богатая коллекция, которая многое может рассказать о научном прорыве, совершенном учеными в провинциальном Александрове. А началась эта история в середине прошлого столетия...В марте 1954 года было подписано Постановление о создании в Александрове ВНИИПа (Всесоюзного научно-исследовательского института пьезоматериалов) (в дальнейшем переименован во ВНИИСИМС). Тогда перед лучшими научными умами стояла задача – разработать технологию и создать опытное производство монокристаллов пьезооптического кварца, в том числе и радиационностойкого. Кристаллы высочайшего качества, которые применяются в радиоаппаратуре, нужны в огромных количествах. Природа не может поставить их производство «на поток». В естественной среде камни растут веками, а то и тысячелетиями, а в искусственно созданных условиях этот процесс занимает несколько месяцев.После введения в 1957 году опытно-промышленного производства (завода) в структуре института была создана лаборатория гидротермального синтеза минералов. Чуть позже образованы геофизическая лаборатория и отдел экспериментальной минералогии. Начав с выращивания пьезокварца, ВНИИСИМС разработал технологии производства более десятка разновидностей монокристаллов кварца и изделий из них. Он мог в короткие сроки вырастить любые монокристаллы, используемые в промышленности. Для выращивания понадобились специальные сосуды, огромные автоклавы, в которых можно создать условия, приближенные к природным. Было закуплено 6 больших немецких автоклавов емкостью по 750 литров и рассчитанных на давление 400 кг/см.кв. Но их пришлось переделывать под нужды ВНИИПа. Параллельно шла сборка печей с отечественным оборудованием. Для безопасности производства автоклавы устанавливали в специальные шахты глубоко под землей. Там обеспечивались температуры в сотни градусов при давлении сотни атмосфер в течение длительного (от 50 до 500 суток) времени. Наряду с кварцем одним из самых важных направлений работы предприятия было выращивание алмазов, которым занимался отдел высоких давлений, а также впервые в мире здесь был выращен искусственный аметист.Трудно назвать такую область высоких технологий, где не встречалась продукция ВНИИСИМСа. Это практически все приборы с оптикой, радиоаппаратура, космические аппараты и ракетная техника.Большую популярность ВНИИСИМСу принесли полученные здесь ювелирные разновидности кварца: аметист, цитрин, морион, которые вряд ли чем уступают естественным, созданным природой. Кварцевая палитра предприятия завораживает: горный хрусталь, золотистый кварц, фиолетовый кварц, синий кварц – в природе аналогов нет. Благодаря синтезу украшения с аметистами, топазами, гранатами, агатами, малахитами стали более доступными.Многие специалисты стремились работать во ВНИИСИМСе. Приезжали по конкурсу и по приглашению со всего Советского Союза: Дальний Восток, Урал, Иркутск, Брянщина, Казахстан, Узбекистан. Первые ученые, пришедшие работать в институт, – люди с геологическим образованием, за плечами которых был большой опыт участия в экспедициях. Геология стала фундаментом для научных разработок института. Кстати, именно геологи ВНИИСИМСА обнаружили Кыштымское и Астафьевское месторождения кварца. Последнее не исчерпало свой ресурс и до наших дней.За уникальные разработки институт был удостоен многих наград, самая высокая – это Орден Трудового Красного Знамени.Есть организации, которые называют градообразующими. Но нет понятия «странообразующее», хотя оно как нельзя лучше подошло бы к определению значимости ВНИИСИМСа для СССР. На уникальном предприятии мирового класса трудилось более 2000 человек. Этот симбиоз исследовательского института с заводом по производству искусственных минералов стал настоящим прорывом в новых технологиях. Здесь были разработаны практически все известные ныне способы выращивания синтетических кристаллов.Вещественную память о ВНИИСИМСе бережно хранит музей-заповедник «Александровская слобода», в фондах которого собраны свидетельства истории этого уникального производства. Здесь документы, фотографии, коллекция кристаллов кварца бесцветного и цветного, синтетические алмаз и малахит, природные облагороженные агаты и даже уменьшенная копия автоклава. Но эти «участники великих дел» не пылятся на полках, а активно живут – на музейных выставках, посвященных истории города и его предприятий. Вот и теперь почетными гостями и участниками авторской экскурсии по новой выставке «Палитра камня в истории» стали бывшие сотрудники легендарного ВНИИСИМСа. Помимо знакомства с выставкой автор и директор музея-заповедника «Александровская слобода» Алла Сергеевна Петрухно провела для них оригинальную программу из цикла «С любовью к вам... ». (На это мероприятие «с многолетним стажем» музей каждый раз собирает именитых земляков). В знак глубокой благодарности за внимание и многолетнюю работу (собирательскую, хранительскую и выставочную) вниисимовцы вручили директору музея медаль Союза «Кварцсамоцветы». По словам научных сотрудников завода: «Единственное место, где нас помнят и ценят – музей. Здесь память о всемирно известном предприятии вещественна! Здесь она транслируется следующим поколениям, и мы понимаем, что все не напрасно!».