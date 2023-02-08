Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Нестимулирующие планы Почему долги владимирской станции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Нестимулирующие планыПочему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.- Нововведения в делеЕдиное пособие на детей - кто уже оформил? Региональный социальный фонд отчитался о выплатах по новой системе.- Юбилей музеяШоколадная и пряничная столица региона и родина самых быстрых ямщиков. Расскажем о самых интересных фактах из истории города Покрова.