Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги владимирской станции...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Нестимулирующие планы
Почему долги владимирской станции скорой должны оплачивать её сотрудники? Прокуратура заинтересовалась историей с отменой стимулирующих выплат медработникам.
- Нововведения в деле
Единое пособие на детей - кто уже оформил? Региональный социальный фонд отчитался о выплатах по новой системе.
- Юбилей музея
Шоколадная и пряничная столица региона и родина самых быстрых ямщиков. Расскажем о самых интересных фактах из истории города Покрова.