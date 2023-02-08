Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Полевая помощь
Пора готовиться к весенне-полевым...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Полевая помощь
Пора готовиться к весенне-полевым работам. Региональный Минсельхоз утвердил кассовый план субсидий сельхозпроизводителям.
- Нововведения в деле
Единое пособие на детей и спецвыплаты медработникам. Региональный социальный фонд отчитался о выплатах по новой системе.
- Ручной огнеборец
И он должен быть дома у каждого. Владимирские спасатели отметили день огнетушителя и дали всем желающим "дёрнуть за кольцо".