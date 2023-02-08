Глава региона также разработать «дорожную карту» по решению острых проблем отрасли.

Владимирские власти продолжают бороться с «серыми» перевозчиками. В Белом доме состоялось совещание по теме транспортной безопасности пассажиров.Как рассказали в пресс-службе губернатора, выявление нелегалов ведётся на системной основе. Отслеживается неисполнение правил пассажирских перевозок, а также случаи несоблюдения графика движения автобусов. Организуются регулярные рейды. Нарушителей штрафуют.Глава региона также поручил разработать «дорожную карту» по решению острых проблем отрасли.