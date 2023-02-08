Прокуратура добилась восстановления прав собственников жилья.

Во Владимире прокуратура добилась восстановления прав 128 обманутых дольщиков дома на Пионерской-82. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Компания СЗ «СтройКом» возводила недвижимость более четырёх лет. Сроки сдачи объекта неоднократно продлевались. По результатам проверок застройщику внесено два представления, руководитель фирмы был оштрафован. На бывшего директора возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Меры прокурорского реагирования позволили ускорить процесс достройки МКД. В ноябре выдано заключение о соответствии новостройки проектной документации.Однако после ввода в эксплуатацию возникли проблемы с теплом, водой и светом. Прокурор заставил «управляшку» заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас жильё подключено ко всем видам коммуникаций. Новосёлы получили ключи от квартир.