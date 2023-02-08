Во Владимире перекроют движение транспорта по улице Мира. МКУ «Благоустройство» города Владимира...

Во Владимире перекроют движение транспорта по улице Мира.МКУ «Благоустройство» города Владимира сообщает о проведении работ по обрезке ветвей деревьев, нависающих над проводами уличного освещения, в районе дома № 74 по ул. Мира со стороны ул. Усти-на-Лабе.В связи с тем, что работы будут производиться над проезжей частью дороги, движение автотранспорта на указанном участке будет ограничено 8-го февраля с 10.00 до 12.00.Фото https://www.pxfuel.com/en