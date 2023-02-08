Во Владимире представят жителям проект новой дороги от площади Фрунзе в Лунево. На общественные...

Во Владимире представят жителям проект новой дороги от площади Фрунзе в Лунево.На общественные обсуждения во Владимире представляется документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунево и Судогодского шоссе».Напомним, что осенью 2021 года приступили к проектированию новой дороги в Загородный парк и второго автомобильного моста через Клязьму.Новая дорога будет соединять площадь Фрунзе, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. В посёлке Заклязьменский будет кольцевая дорога с выходами в микрорайон Лунево и в сторону Судогодского шоссе.Общая протяженность новой трассы составит около 3,5 километров.С 14 февраля экспозиция документации по этому проекту продлиться в течение 14 дней в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира. По адресу: Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528.А также на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира www.vladimir-city.ru . В разделе «Землепользование и градостроительная деятельность/Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Владимир».Кстати, еще на прошлой неделе было неясно, смогут ли подрядчики завершить проект дороги в Лунево в обещанные сроки? Теперь поступила информация, что контракт исполнен, а за небольшую просрочку подрядчик должен городу 27 тысяч рублей.