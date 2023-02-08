С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179557 владимирцев.

Во Владимирской области 8 февраля выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском и Киржачском, 3 - в Меленковском, по 2 - в Вязниковском и Камешковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Гороховецком, Селивановском, Александровском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179557 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49812 заболевших во Владимире, 21223 - в Ковровском районе и 19392 - в Муроме.