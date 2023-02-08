Во Владимирской области будет создана дорожная карта по решению транспортной проблемы. Ключевой...

Во Владимирской области будет создана дорожная карта по решению транспортной проблемы.Ключевой вопрос - транспортная безопасность. Губернатор Александр Авдеев поручил создать «дорожную карту» по решению острых проблем этой отрасли в регионе.Речь идет о движении общественного транспорта как внутри муниципалитетов, так и на региональных маршрутах. В последнее время контроль за ним усилен. Так, например, во Владимире стали отслеживать автобусы на линиях, соблюдение расписания проверяется с использованием ГЛОНАСС. Но основная задача, подчеркивает глава региона, не наказать перевозчиков, а наладить качественное транспортное обслуживание. Это касается также обновления подвижного состава, планомерного повышения заработной платы работникам и, соответственно, преодоления кадрового дефицита. Ожидается, что со сдачей федеральной трассы М-12 часть задействованных в её строительстве работников вернутся в сферу общественного транспорта и регионального дорожного хозяйства.