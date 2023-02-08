Во Владимирской области будут судить мужчину за подрыв гранатой пяти человек. Александровским...

Во Владимирской области будут судить мужчину за подрыв гранатой пяти человек.Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. За покушение на убийство пяти человек и незаконные приобретение, хранение и ношение взрывного устройства.Уголовное дело расследовалось следственном отделом по г. Александров СУ СК РФ по Владимирской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Следствием установлено, что 25 апреля прошлого года пьяный обвиняемый в лесопарковой зоне вблизи дома № 17 по ул. Фабрика Калинина города Александрова привел в действие гранату «РГД-5». И метнул его в группу людей, пятеро из которых получили телесные повреждения различной степени тяжести.Напомним, что "Вести" сообщали тогда: парк попал в программу благоустройства и на место выехала комиссия, которая совместно с подрядчиком определяли очередность работ. За первыми санитарными спилами деревьев наюлюдали главный архитектор Александровского района (начальник управления строительства и архитектуры Александровского района) Виталий Дмитриевич Степанов, его заместитель Игорь Юрьевич Барков, заместитель руководителя МБУ «Благоустройства», директор МУП «Горсстройзаказчик» Георгий Апостолович Авраамов, и два представителя подрядчика.Именно начавшиеся работы по благоустройству не понравились обвиняемому. Который вступил в словесный конфликт, а замем перешел к действиям. Только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшие остались живы.Уголовное рассмотрит Александровский городской суд.Фото ГТРК "Владимир"