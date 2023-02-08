Во Владимирской области дольщики проблемного дома записали обращение к Президенту России. Не...

Во Владимирской области дольщики проблемного дома записали обращение к Президенту России.Не получившие квартир недостроенного во Владимире ЖК «Дуброва-парк» просят о помощи."Наш дом не признан проблемным, а дольщики не являются обманутыми, - сообщили они. - Однако многие дольщики приобретали право на участие в строительстве за счет заемных средств и выплачивают ипотеку. Некоторые вынуждены при этом снимать жилье. Семьи с детьми находятся в стесненных условиях".Напомним, что жилой комплекс «Дуброва-парк» строится с 2017 года. За это время в эксплуатацию ввели две многоэтажки. Сейчас срок сдачи ещё трёх объектов — 2024 год. В них располагается 845 квартир. В марте на застройщика завели уголовное дело.Администрация города Владимира 27 июля 2022 года выдала разрешение ООО «Интерстройплюс Владимир» на строительство 17-го этажа с продлением срока строительства. Чтобы за счет продажи дополнительных квартир достроить ЖК. Этаж построен, но проблема так и не решена, подчеркивают дольщики."Строительные работы не ведутся, фактически мы являемся обманутыми, поскольку застройщик не выполнил обязательства по сдаче нам наших собственных помещений, - заявили онию - Просим нам помочь, достройте наш дом!".Фото ГТРК "Владимир"