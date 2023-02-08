На федеральной трассе М-7 «Волга» в черте Владимирской области в 2022 году произошло на 10,3% меньше аварий, чем в 2021 году. Статистику за год подвели в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. За

На федеральной трассе М-7 «Волга» в черте Владимирской области в 2022 году произошло на 10,3% меньше аварий, чем в 2021 году. Статистику за год подвели в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. За прошедший год на М-7 случилось 227 ДТП, годом ранее – 253. По информации дорожной компании, количество пострадавших в этих авариях сократилось на