Во Владимирской области оставлен в силе приговор бывшему заместителю губернатора Ренату...

Во Владимирской области оставлен в силе приговор бывшему заместителю губернатора Ренату Чагаеву.Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Напомним, что в марте 2018 года, занимая пост замгубернатора Владимирской области, он получил через посредника взятку от директора одной из коммерческих фирм в размере 1 млн рублей. За помощь с подписями должностными лицами подконтрольного учреждения «Облстройзаказчик» актов выполненных работ по государственному контракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года Чагаев на принадлежащие ему банковские карты получил от того же лица взятку в сумме 615 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе, неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия.Вину в совершении преступлений бывший заместитель губернатора не признал, пояснив, что полученные им денежные средства являлись возвратом долга.Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 14 сентября 2022 года был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей.Попытка обжаловать это решение в облсуде успехом не увенчалась.Фото ГТРК "Владимир"