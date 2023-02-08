Во Владимирской области отменили незаконный приказ о сокращении санитарок в Суздальской районной...

Во Владимирской области отменили незаконный приказ о сокращении санитарок в Суздальской районной больнице.Напомним, прокуратурой региона была организована проверка по информации о массовом увольнении младшего медицинского персонала.Врио облпрокурора Андрей Жугин специально выезжал в Суздаль, чтобы выслушать возмущенных санитарок и принять их заявления.Также во встрече участвовал министр здравоохранения области Артём Осипов и главный врач медицинского учреждения Сергей Тимкин.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области 7-го февраля опубликовали информацию о том, что «процедура сокращения санитарок руководителем медицинского учреждения нарушена, в связи с чем, на приказ главного врача больницы от 26.01.2023 «О сокращении численности (штата) работников» Суздальским межрайонным прокурором принесен протест».Как итог: незаконный приказ был отменен. В текущий момент проверка всех обстоятельств продолжается.Фото: pxfuel.com