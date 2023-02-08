ВВо Владимирской области прокуратура возбудила административное дело за холод в школе. Муромской...

ВВо Владимирской области прокуратура возбудила административное дело за холод в школе.Муромской городской прокуратурой установлено, что 12 января температура наружного воздуха составила – 11°С. При этом температура в кабинете № 8 средней школа № 15 была + 16,3 °С, в коридоре +15,6 °С. Хотя по нормативам она не должна опускаться ниже +18°С.Температура подачи была ниже установленных нормативов на 17 °С. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой при теплоснабжении 24 многоквартирных домов Мурома, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Директору Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» внесено представление, надлежащее теплоснабжение образовательного учреждения и многоквартирных домов восстановлено.Кроме того, в отношении виновного лица теплоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами".Фото https://www.pxfuel.com/en