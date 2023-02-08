Во Владимирской области синоптики прогнозируют оттепель и атмосферное давление выше нормы. По...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют оттепель и атмосферное давление выше нормы.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, небольшой снег в первой половине дня.Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 2-5 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3…-5, днём 1 - 3 градусов ниже 0.9 февраля православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман в г. Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но они надолго не задерживались. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. А дым из трубы указывал на снегопад: если он стелился по земле, жди «белых мух».Фото: https://www.pxfuel.com/