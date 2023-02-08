Во Владимирской области следком проводит проверку по жалобе на лечение ребенка-инвалида. И еще...

Во Владимирской области следком проводит проверку по жалобе на лечение ребенка-инвалида.И еще один медицинский скандал... Региональное управление следственного комитета проводит свою проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку-инвалиду из Владимира. На медиков во время стрима Общероссийского Народного Фронта пожаловалась мама мальчика.Екатерина Туркова, мама мальчика:- Сделали КТ только в понедельник, было тридцатое число, обнаружили у него пневмонию. Говорили, что нереанимационный ребёнок...- Но, в итоге, я так понял, попал он в реанимацию после всех хождений?- Вторник он лежал, не открывал глаз вообще. Я считаю, что они что-то недоговаривают. Правду...У годовалого ребёнка ДЦП - из-за родовой травмы. По словам матери, недавно ребёнка, которому был назначен курс противосудорожной терапии, с бронхитом положили в стационар. Там его состояние ухудшилось. Через некоторые время он попал в реанимацию с пневмонией. В настоящий момент мальчика вводят в медикаментозный сон. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим региональным коллегам организовать проверку.