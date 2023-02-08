Система будет определять шесть видов нарушений.

Во Владимирской области установят 13 камер для фиксации нарушений ПДД. Система будет определять шесть видов нарушений: превышение скорости, выключенные фары, выезд на встречку, проезд по обочине, непристёгнутый ремень безопасности и использование гаджетов.Лот уже выставлен на госзакупках. Власти заплатят почти 13 млн рублей.Во Владимире комплексы установят в семи местах: Верхняя Дуброва-32; проспект Ленина-1, 42, улица Мира-15, 36 и 63; Студёная гора-1 «А». В Гусь-Хрустальном видеонаблюдение появится на проспекте 50-летия Советской власти. Ещё пять единиц нового оборудования смонтируют на дорогах региона: три на участках трассы «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики»; по одной на автомагистралях «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» и «Владимир — Улыбышево — Коняево».