Во Владимирской области вакантный мандат депутата Павла Антова в ЗС передали Александру...

Во Владимирской области вакантный мандат депутата Павла Антова в ЗС передали Александру Захарову.7-го февраля комиссия зарегистрировала депутата и исключила его из допущенного к распределению мандатов списка кандидатов, сообщила пресс-служба регионального избиркома.Известно, что Александр Захаров родился (в 1982 году) в деревне Улыбышево Судогодского района.Он окончил владимирский филиал ВЗФИ, работал в ЗАТО городе Радужный экономистом на предприятиях «Электон» и «Радугаэнерго».В 2022 году Александра Захарова назначили первым заместителем главы города Докучаевска, над которым в ДНР шефствует Владимирская область.В текущем составе Законодательного собрания депутат проработает до конца сентября 2023-го года.Напомним, Павел Антов погиб в Индии. Это стало трагедией для его близких, друзей и коллег.Фото: официальный telegram-канал «Владимир Избирком»; https://vk.com/a_zaharov; https://vk.com/antovpg