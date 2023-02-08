Во Владимирской области за удар ножом по горячим следам задержали злоумышленника. 60-летний...

Во Владимирской области за удар ножом по горячим следам задержали злоумышленника.60-летний мужчина дал признательные показания.Установлено, 4 февраля в поселке Боголюбово он распивал спиртное со своим 41-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого фигурант кухонным ножом нанес оппоненту удар, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.На следующий день полицейские задержали подозреваемого на автобусной остановке, откуда он собирался уехать во Владимир.Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Следователи следственного отдела ОМВД России по Суздальскому району возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Фото https://www.pxfuel.com