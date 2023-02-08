Интимное фото от певицы Валерии.

Интимное фото от певицы Валерии.Несколько недель назадстало известно о будущих планах певицы Валерии. По словам ее мужа ИосифаПригожина, в любой момент звезда готова оставить сцену и заняться другимиделами. Карьера для певицы — это, конечно, большой этап. Однако, держаться допоследнего Валерия не хочет.Поклонникиудивились, почему Пригожин так спокойно относится к этому факту. Ведь послезаявления певицы Валерии об уходе от мужа-продюсера, он потеряет одну изглавных звезд, а значит и деньги. Пока, конечно, Валерия не объявляла об уходе.Женщина продолжает выступать и ездить на гастроли. Кстати, во время мероприятияв Санкт-Петербурге певицу Валерию застали в чужой постели отеля. И не одну.Поклонники из отеляустроили звезде настоящий сюрприз. На ее постели они выложили строчки из новойпесни певицы Валерии. Блондинка удивилась, откуда же они взяли эти строчки. Но,кажется, ей было приятно такое внимание."Молчу, нохочется кричать невольно", — так звучат строки неопубликованной песни.Валерия призналась:сюрприз ее удивил. Кто знает, может быть так постарался Иосиф Пригожин, чтобыподдержать супругу в отъезде. А может и неравнодушные коллеги решили порадовать певицу и сговорились с работниками отеля.