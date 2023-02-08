Съемки Анастасии Волочковой закончились дракой.

Съемки Анастасии Волочковой закончились дракой.47-летняяАнастасия Волочкова вновь отличилась горячим темпераментом. Правда, в этот разв кадр попали не веселые вечеринки и посиделки с друзьями, а самая настоящаядрака. Во время съемок клипа патриотической песни "Делай красиво за нашуРоссию" главная балерина страны сцепилась с молодой любовницей НикитыДжигурды. Настенька буквально оттолкнула молодую красотку с пышными губами, желаязанять свое место рядом с длинноволосым мужчиной.Звездная свахаЕлена Толкачева прокомментировала поведение незамужней балерины АнастасииВолочковой. Многие эксперты пытаются найти причину одиночества и неудач личной жизнизвезды. В разговоре с журналистами, сваха столкнула Волочкову вниз на землю сее воображаемого Олимпа.Так, Еленасчитает, что Анастасии Волочковой тяжело принимать конкуренцию и уход. Онагромко уходила из Большого театра, трагично расставалась с мужчинами, а теперьне готова потерять и дорогого друга Никиту Джигурду.После драки с любовницейактера, Толкачева задумалась. Неужели Анастасия Волочкова застряла в возрастемолодой девушки, окутанной мужским вниманием. Очевидно, что поведение взрослойсвободной женщины должно быть совершенно иным.