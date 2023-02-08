Съемки Анастасии Волочковой закончились дракой.
Съемки Анастасии Волочковой закончились дракой.
47-летняя
Анастасия Волочкова вновь отличилась горячим темпераментом. Правда, в этот раз
в кадр попали не веселые вечеринки и посиделки с друзьями, а самая настоящая
драка. Во время съемок клипа патриотической песни "Делай красиво за нашу
Россию" главная балерина страны сцепилась с молодой любовницей Никиты
Джигурды. Настенька буквально оттолкнула молодую красотку с пышными губами, желая
занять свое место рядом с длинноволосым мужчиной.
Звездная сваха
Елена Толкачева прокомментировала поведение незамужней балерины Анастасии
Волочковой. Многие эксперты пытаются найти причину одиночества и неудач личной жизни
звезды. В разговоре с журналистами, сваха столкнула Волочкову вниз на землю с
ее воображаемого Олимпа.
Так, Елена
считает, что Анастасии Волочковой тяжело принимать конкуренцию и уход. Она
громко уходила из Большого театра, трагично расставалась с мужчинами, а теперь
не готова потерять и дорогого друга Никиту Джигурду.
После драки с любовницей
актера, Толкачева задумалась. Неужели Анастасия Волочкова застряла в возрасте
молодой девушки, окутанной мужским вниманием. Очевидно, что поведение взрослой
свободной женщины должно быть совершенно иным.