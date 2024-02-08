В 2024 году в регионе отремонтируют 424 многоквартирных дома.

По информации, представленной на пресс-конференции генеральным директором регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергеем Маевским, во Владимирской области планируется капитальный ремонт 424 многоквартирных домов к 2024 году. В 2023 году работы по капремонту были проведены в 322 домах, что потребовало бюджета в размере 1,24 млрд рублей. В частности, проведена замена крыш и фасадов в 181 здании, а также осуществлена реконструкция внутридомовых инженерных систем.Для планируемого ремонта в 2024 году предусмотрено выделение бюджета в размере 3,1 млрд рублей. В рамках этого проекта планируется заменить крыши и фасады в 237 зданиях, а также осуществить ремонт внутридомовых инженерных систем и замену 386 лифтов в 138 многоквартирных домах. Замена фундамента и подвала запланирована в двух зданиях.