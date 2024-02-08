День российской науки: во Владимирской области общие затраты на исследования и разработки составили...

День российской науки: во Владимирской области общие затраты на исследования и разработки составили 5 млн рублейОб этом информирует пресс-служба Владимирстата. А также проводятся исследования и разработки в области нанотехнологий, внутренние затраты на которые превысили 30 млн рублей.Правда, это данные за 2022 год. Владимирстат решил поделиться любопытной информацией именно сегодня — 8 февраля, в День российской науки.Сообщается, что на данный момент во Владимирской области 30 организаций занимаются исследованиями и разработками. Из них 4 научно-исследовательских института, 7 конструкторских, проектно-конструкторских, технологических организаций, 7 высших учебных заведений.Численность персонала, занятого исследованиями и разработками составляет 4 298 человек, из которых 41 человек являются докторами наук и 323 человека – кандидатами наук.Это интересно!Подготовку научных кадров осуществляют 4 организации, выпустившие в 2022 году 54 аспиранта. Всего во Владимирской области работают 412 аспирантов.Уточняется, что результативность исследований и разработок оценивается количеством объектов интеллектуальной собственности, использованных в 2022 году на территории Владимирской области, а именно: изобретения – 108 единиц, полезные модели – 67 единиц, промышленные образцы – 9 единиц, программные средства – 97 единиц, базы данных – 22 единицы и селекционные достижения 20 единиц.Фото: freepik.com