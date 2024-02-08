Поликлиника получила 4 стоматологические установки. Старые машины заменили на новые, современные. На их приобретении выделили более 3,7 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областного

Поликлиника получила 4 стоматологические установки. Старые машины заменили на новые, современные. На их приобретении выделили более 3,7 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областного минздрава. Доставили установки еще в конце 2023 года. Одна находится в отделении на Студеной горе. Там заменили бормашину 1985 года, которая долгое время не использовалась. Еще 3 установки поступили во второе отделение