В четверг, 8 февраля, глава Владимира Дмитрий Наумов прошёлся по улицам регионального центра и проверил качество зимней уборки.

В четверг, 8 февраля, глава Владимира Дмитрий Наумов прошёлся по улицам регионального центра и проверил качество зимней уборки. Об этом рассказала мэрии.В частности, градоначальник отметил некачественную уборку и слабую посыпку антигололёдными реагентами тротуаров. Не понравились Дмитрию Наумову и горы снега возле остановок и пешеходных переходов. Кроме того, глава имеет претензии к ряду управляющих компаний, отвечающих за уборку снега во дворах МКД.«По итогам рабочей поездки глава города Владимира Дмитрий Наумов поручил коммунальным службам областного центра в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.