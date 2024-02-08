Девушка получила звание «Молодого профессионала» и прошла в финал проекта «Флагманы образования».

Екатерина Беляева возглавила мониторинг нацпроектов во Владимирской области. Девушка получила звание «Молодого профессионала» и прошла в финал проекта «Флагманы образования», этот проект был направлен на выявление самых мотивированных управленцев в сфере образования.Как отметила Беляева, участие в нём помогло наладить профессиональные связи и реализовать межрегиональные проекты. Теперь новоиспечённый руководитель возглавит Управление сопровождения и мониторинга национальных программ в институте развития образования имени Новиковой.