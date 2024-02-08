Об этом рассказал Александр Авдеев.

Федерация спортивной борьбы подписала соглашение с Владимирской областью. Об этом рассказал Александр Авдеев.Так, по информации губернатора, в нашем регионе занимаются борьбой порядка 2,5 тысяч человек, а наши борцы – одни из сильнейших в стране, а в 2023 году 16 спортсменов из Владимира вошли в сборную России.По новому соглашению между Михаилом Мамиашвили и Александром Авдеевым, в планах главы области, есть перспектива на строительство школы спортивной борьбы на Суздальской проспекте. Кроме того, главный тренер Надир Магомедов немного «разгрузится» от организационных вопросов.Насчёт областной школы спортивной борьбы: данный вопрос курирует Сергей Волков. Проект и смета уже готовы, в 2025-2027 годах рассчитывается привлечь федеральное финансирование.