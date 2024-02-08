Об этом сообщает пресс-служба Селивановского районного суда.

Глава Красной Горбатки Сергей Кораблёв оплачивал штрафы за счёт бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Селивановского районного суда.Не так давно, глава администрации посёлка, являясь должностным лицом, похитил из бюджета 31 тысячу рублей, чтобы закрыть свои административные штрафы. По решению судей, уголовное дело (статья 160, часть 3 УК РФ) в отношении мужчины было прекращено, мужчине назначили судебный штраф в размере 47 тысяч рублей.