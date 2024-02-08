Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Владимира произойдет весной. Об этом заявил глава областного центра. Дмитрий Наумов провел брифинг для журналистов по транспортной

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Владимира произойдет весной. Об этом заявил глава областного центра. Дмитрий Наумов провел брифинг для журналистов по транспортной ситуации в городе. «6 канал» решил уточнить – намерены ли городские власти повышать стоимость проезда в общественном транспорте. И главное – на какую сумму. В ходе ответа на дополнительный вопрос, мэр отметил,