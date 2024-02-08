Госохотинспекция Владимирской области добивается возмещения нанесенного природе вреда на сумму 6...

Госохотинспекция Владимирской области добивается возмещения нанесенного природе вреда на сумму 6 миллионов рублей.Было проведено 485 выездных обследований и 1391 рейд, по результатам которых по статье 8.37 КоАП РФ за нарушение Правил охоты составлено 83 протокола, сообщает Уполномоченный орган в сфере надзора и охраны животного мира Владимирской областиЗа 2023 год выявлено 24 факта незаконной добычи охотничьих ресурсов (лось, олень). Во всех случаях в органы полиции направлены заявления о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших данные преступления. По результатам собранных материалов возбуждено 22 уголовных дела.Продолжена активная работа по принятию мер к возмещению причиненного вреда объектам животного мира, в том числе претензионная и исковая. В страховые компании и гражданам направлены 75 претензий и исков о возмещении причиненного вреда объектам животного мира на общую сумму 5 490 000 рублей. Всего возмещен ущерб на сумму 6 060 000 рублей (с учетом перешедших с 2022 года).Фото: Госохотинспекция Владимирской области.